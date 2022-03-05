Враг теряет наступательный потенциал: какова ситуация на фронте

Украинские военные уже 10 сутки мужественно противостоят российским захватчикам. Противник и дальше неудачно пытается захватить украинские города.

Ситуация на фронте

Поскольку оккупанты не могут противостоять нашим Вооруженным силам, они открывают огонь по мирным жителям. Российские захватчики цинично обстреливают жилые районы, ведь убивать беззащитных это все, на что они способны.

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Оккупанты продолжают сосредоточение основных усилий на окружении Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из Крыма, но постепенно теряют наступательный потенциал,

– рассказали в Генштабе.

Волынское направление

Активного продвижения рашистов здесь не наблюдают. В то же время режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко стянул под границу свои войска. Сейчас они находятся в готовности к наступлению. Однако морально-психологическое состояние бойцов ухудшается. Спецслужбы призывают их к войне, угрожая тюремными сроками.

Полесское направление

15 батальонных тактических групп России продолжают блокировать Киев с севера и частично запада. Оккупанты пытаются нарастить усилия в направлении Вышгорода. В районе поселка Иванков оккупанты разворачивают полевую площадку для армейской авиации. Наши военные разгромили там российский 488-й мотострелковый полк.

Северодонецкое направление

Рашисты готовят наступление в сторону Северодонецка и Харькова. В приграничных районах российской Белгородской области дислоцируются до 3 тысяч резервистов. Кстати, их морально-психологическое состояние очень подавленное, ведь оккупанты прибыли заменить убитых.

Наши военные остановили оккупантов на реке Северский Донец. Российские захватчики и около 500 единиц техники пытаются обойти наши подразделения.

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Мариупольское направление

Террористы блокируют Мариуполь и препятствуют вывозу населения по "зеленому коридору". Чтобы запугать местных жителей, россияне из артиллерии обстреливают инфраструктуру и дома.

Таврическое направление

Оккупанты пытаются развить наступление на Запорожье и восстанавливают силы для захвата Николаева. В общей сложности там сосредоточены 17 батальонов.

В Черноморской и Азовской операционных зонах противник готовится к десантной морской операции. В район Новоозерного прибывают новые подразделения для погрузки на большие десантные корабли.

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