Враг сосредоточил свои силы на нескольких направлениях: где именно и главные цели
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российская Федерация все еще пробует атаковать Украину. Согласно последним данным, агрессор сосредотачивает основные наступательные усилия на нескольких направлениях.
Речь идет о Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах.
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Враг сосредоточил свои силы на нескольких направлениях
Однако подразделения русской армии-агрессора теряют наступательный темп. Они ожидают привлечения дополнительных подразделений к активным боевым действиям, а также вынуждены останавливаться для пополнения запасов.
К тому же на Полесском направлении было остановлено до семи батальонных тактических групп кафиров. Это произошло в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода. Враг частично потерял боеспособность и пытается перегруппироваться.
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