Огромная воронка от баллистики: как выглядит поврежденный Южный мост в Киеве

27 октября в Киеве обнародовали последствия ночного удара российской армии по Южному мосту. На зафиксированных кадрах видна огромная воронка, пробитая непосредственно в конструкции моста.

Как сообщают "Укринформ" и "5 Канал", вражеский удар нанес ощутимый ущерб переправе, повредив не только дорожное покрытие, но и прилегающую инфраструктуру.

Что известно о работах по восстановлению переправы?

Специалисты коммунальных и экстренных служб оперативно приступили к обследованию мостовых опор и несущих конструкций.

Последствия обстрела Южного моста в Киеве: смотрите видео "Укринформа"

Эксперты устанавливают масштабы разрушений мостового полотна и рассчитывают технические требования для начала ремонтных работ.

Поврежденный мост в столице: смотрите кадры "5 Канала"

Ограничения движения и работа метро

Из-за опасности для транспорта патрульная полиция полностью закрыла проезд по мосту в обоих направлениях. Водителям рекомендуется пользоваться другими мостовыми переходами Киева для пересечения Днепра.

Атака также нарушила стабильное движение метро, поскольку рельсы метро получили повреждения. Поезда зеленой линии курсируют только на участках "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный Хутор", а на красной линии закрыты станции "Черниговская" и "Лесная".

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ночью 27 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего были зафиксированы прямое попадание в Южный мост.

Мэр Виталий Кличко и представители Киевской городской военной администрации тогда объявили о немедленном введении чрезвычайных транспортных ограничений в городе.

При этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что капитальные мосты обладают значительным запасом прочности, поэтому повреждение дорожного покрытия не означает критического разрушения конструкции.

По его словам, дорожное полотно можно восстановить, однако ремонт потребует времени и создаст определенные неудобства.