Опасность с неба: жители Харьковщины жалуются, что вороны могут разносить мины

В Изюме Харьковской области несколько местных жителей пожаловались на новую опасность, которую не ожидали. По их утверждениям, небольшие противопехотные мины нажимного действия "Лепесток" начали переносить в клювах птицы, в частности, вороны.

Вес таких мин составляет всего 80 граммов, а длина достигает всего почти 12 сантиметров. Поэтому из-за любопытства пернатых боеприпасы могут оказываться в неожиданных местах, ранее уже проверенных саперами.

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Птицы действительно могут переносить мины

Отметим, что неожиданная информация о такой опасности пока не подтверждена. Однако специалисты Харьковского зоопарка согласились, что интерес птиц действительно может наносить вред людям. В частности, о поведении пернатых подробнее рассказал заместитель заведующего культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Дмитрий Стрелков.

Это вполне правдоподобно. Обычно эти птицы настороженно относятся к изделиям человека, но в наше время некоторые из них настолько привыкли к жизни рядом с людьми, что способны достаточно беззаботно отнестись к подобным вещам. Предмет весом в 80 граммов они могут перенести на лету и затем упустить,

– рассказал он.

Следовательно, вследствие возможной любознательности птиц могут страдать люди. Так, например, в Изюме женщина взорвалась на мине на рынке, а в Балаклее взрыв произошел практически в центре города, вблизи супермаркета.

Причиной могут быть не только вороны

Специалисты ГСЧС рассказали, что такие взрывы могут быть связаны не только с проделками птиц. Такие "лепестки" могут попадать в неожиданные места и из-за дистанционного минирования оккупантами.

В ходе такого минирования боеприпасы могут застрять на высоте: в ветвях деревьев или на крышах. Впоследствии из-за влияния внешних факторов эти малозаметные мины могут упасть и оказаться там, где их никто не ожидал встретить.

Именно поэтому спасатели призвали всех жителей быть внимательными и осторожными. А также ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, чтобы это не привело к трагическим последствиям. Взамен о находке лучше сообщить ГСЧС или правоохранителям. Сделать это можно по номерам 101, 102, 112.