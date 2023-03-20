Во Львове воры похитили обувь и притворялись спящими прямо на месте преступления

Во Львов правоохранители задержали двух человек, которые незаконно проникли в магазин и украли вещи. Чтобы избежать ответственности, преступники притворились спящими.

Инцидент произошел ночью 20 марта. К экипажу 1-й роты 2-го батальона подошел неизвестный мужчина и сообщил, что стал очевидцем хулиганских действий.

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Мужчины сделали вид, что спят прямо на месте преступления

По его словам, два человека на улице Татарской, разбили в подземном переходе двери в магазин. После этого он видел, как они ушли.

Мужчина назвал особую примету в одежде упомянутых лиц. Патрульные начали обследовать прилегающие территории и парк неподалеку. Никого не обнаружили.

Полицейские решили возвратиться на место происшествия. Осмотрев заброшенные магазины, они обнаружили двух спящих мужчин. Руки у них были в крови. Рядом лежала новая пара обуви с ценником и верхняя одежда, которую описывал очевидец.

Этими лицами были 17-летний львовянин и 31-летний житель Дрогобыча, недавно вышедший из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж, соединенный с насилием.

29-летний владелец магазина написал заявление.

В Кривом Роге мать напоила алкоголем 7-летнего ребенка

В Кривом Роге мать напоила алкоголем 7-летнего мальчика. Еще раньше ее лишили родительских прав, поэтому у ребенка была опекуна.

Полицейские привлекли ее к ответственности, ведь женщина оставила ребенка без должного присмотра. Наказали ли мать, в полиции не уточнили.

В одном из телеграмм-каналов 8 марта стражи порядка обнаружили видео, на котором ребенок пьет слабоалкогольный напиток в присутствии взрослых. Одна из женщин уверяла, что он безалкогольный, однако на банке было указано 2,5% алкоголя.