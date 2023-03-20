Інцидент стався уночі 20 березня. До екіпажу 1-ї роти 2-го батальйону підійшов невідомий чоловік і повідомив, що став очевидцем хуліганських дій.

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Чоловіки вдали, що сплять прямо на місці злочину

З його слів, двоє осіб на вулиці Татарській, розбили у підземному переході двері у магазин. Після цього він бачив, як вони пішли геть.

Чоловік назвав особливу прикмету в одязі згаданих осіб. Патрульні почали обстежувати прилеглі території та парку неподалік. Нікого не виявили.

Поліцейські вирішили повернутися на місце події. Оглянувши закинуті магазини, вони виявили двох чоловіків, які видали, що сплять. Руки у них були в крові. Поруч лежала нова пара взуття з цінником та верхній одяг, який описував очевидець.

Цими особами були 17-річний львів'янин та 31-річний мешканець Дрогобича, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж поєднаний з насильством.

29-річний власник магазину написав заяву.

У Кривому Розі мати напоїла алкоголем 7-річну дитину

У Кривому Розі матір напоїла алкоголем 7-річного хлопчика. Ще раніше її позбавили батьківських прав, тож дитина мала опікунку.

Поліцейські притягнули її до відповідальності, адже жінка залишила дитину без належного нагляду. Чи покарали матір, у поліції не уточнили.

В одному з телеграм-каналів 8 березня правоохоронці виявили відео, на якому дитина п'є слабоалкогольний напій у присутності дорослих. Одна із жінок запевняла, що він – безалкогольний, проте на банці було зазначено 2,5% алкоголю.