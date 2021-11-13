Воровали миллионы вместе с сейфами буквально за минуты: полиция задержала банду серийных воров
Источник:полиция Николаевской области
В Николаевской области правоохранители разоблачили вооруженную группу серийных воров. Подозревают ее членов в похищении сейфов с миллионами гривен.
В результате спецоперации группа была задержана. Оказалось, в нее входили 5 ранее судимых воров из Одессы.
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Полиция задержала преступную группировку, похищавшую сейфы
Преступную группировку задержали правоохранители 11 ноября прямо на дороге, когда ее члены возвращались в Одессу после похищения из двух офисов более полумиллиона гривен.
По данным следствия:
- 5 членов группировки (мужчины от 30 до 40 лет родом из Одессы) проникали в офисы заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и так далее. Они пользовались масками, перчатками и специальными принадлежностями.
- Злоумышленники похищали миллионы гривен – причем иногда вместе с сейфами. К серии краж на Николаевщине причастность задержанных уже установили, сейчас еще проверяют по меньшей мере 20 подобных случаев в других регионах.
В полиции также рассказали, что злоумышленники проводили операции по похищению денег и сейфов буквально за 3 минуты. Теперь же они готовятся провести до 12 лет за решеткой.
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