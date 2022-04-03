Воруют даже у своих: СБУ перехватила очередной разговор оккупанта с родными

Российский оккупант жалуется, что все вещи, которые он оставил в Беларуси в военном лагере, у него украли. Теперь просит жену бросить ему деньги на карточку.

Разговор оккупанта с женой удалось перехватить сотрудникам СБУ. Вояка злой, ведь подельники из другого батальона или же тыловики украли у него все. Даже военный билет и паспорт.

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Парень, охранявший вещи, где-то исчез

Они договорились, что один из вояк будет охранять вещи от мародеров. Но тот паренек тоже непонятно куда исчез. Теперь оккупант остался налегке и просит у жены скинуть деньги на карточку, чтобы купить себе вещи.

Интересно, что у жены тоже проблемы с деньгами. Кто-то начал снимать деньги с банковской карты без ее ведома. В конце разговора она раздраженно с матерными словами сказала: "Лучше бы вы здесь оставались".

А и действительно: лучше бы оккупанты оставались дома и охраняли свое имущество от своих, чем посягали на чужое, – отмечают в СБУ.

Эпический разговор оккупанта, у которого украли все, с женой: смотрите видео

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