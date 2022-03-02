"Воруют даже унитазы": оккупанты в Херсоне деморализованы

Ситуация в Херсоне остается сложной и напряженной. Вероятно, оккупанты не только голодны и зашли в город, чтобы наесться, как в последний раз, а очень злы, что их разбивают в Николаеве.

Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Херсона Марина Савченко. Согласно ее информации, россияне даже убегали со стороны Николаева.

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Оккупанты стоят на площади Свободы

Собственно здание Херсонской облгосадминистрации давно пустует, там даже охраны нет, сообщила журналистка.

Оккупанты сейчас стоят на центральной площади города – площади Свободы, где расположен памятник Небесной Сотни. Там заметили около 7 БТРов россиян, однако несколько бесстрашных херсонцев выступили против них – размахивают украинскими флагами.

По информации Марины Савченко, деморализованные оккупанты очень агрессивно реагируют на мирных жителей: "Власть призывает не выходить на россиян, потому что у них поехала крыша".

Какая ситуация в Херсоне: смотрите видео



Оккупанты стреляют в мирных

"Вчера (1 марта – 24 канал) было очень страшно. На улице Перекопской шла их (оккупантов – 24 канал) колонна, из жилого дома патриоты начали им что-то кричать. Они просто взяли и начали в них стрелять, загорелся дом", – сказала Савченко.

1 марта в городе было много пожаров. Оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин. Остальные сгорели.

"Грабят все, что можно. Даже магазин сантехники на Таврийском микрорайоне. Они зашли и забрали унитазы. Мы еще смеялись: "Куда он тот унитаз в БТР заберет. Хочет ли его домой, как трофей?", - рассказала журналистка.

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