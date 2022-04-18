Воруют деньги, шантажируют, доводят людей до голода, – Зеленский о поведении россиян на Юге

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество ввести новые санкции против банковской и финансовой системы России. Такова должна быть реакция на ужасные поступки оккупантов на Юге Украины.

Об этом Зеленский рассказал в своем ночном видеообращении, передает 24 канал.

Важно Завершился 53 день войны, и столько же некоторые отвечают на наши запросы об оружии, – Зеленский

Россияне доводят людей до голода на Юге Украины

Оккупанты просто ужасно обращаются с мирным населением в Херсонской и Запорожской областях. Там похищают чиновников и буквально всех, кого считают заметными в жизни общин. Они строят пыточные, шантажируют учителей, похищают деньги и гуманитарную помощь. Как следствие – людей банально доводят до голода.

Так русские захватчики пытаются подчинить себе эти территории, а еще и ввести там рублевую зону.

Зеленский требует санкций от международного сообщества. В частности, против банковской и финансовой системы России. Кроме того, необходимо эмбарго на поставку энергоносителей. Ведь оккупанты буквально шантажируют ими западные общества.

Президент просит сопротивляться

Зеленский поблагодарил всех, и военных, и гражданских, которые борются против россиян на Юге Украины. Так им гораздо труднее взять под контроль территорию.

Саботируйте распоряжение оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Протестируйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавим, по словам президента, россияне хотят просто добить и уничтожить весь Донбасс.

Ночное обращение Владимира Зеленского за 17 апреля: смотрите видео