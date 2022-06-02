Воруют, как в последний раз: россияне в Крым вывозят товары из херсонского "Эпицентра"

Россияне отличились на войне в Украине своим мародерством. Они грабят все, что видят на своем пути: от пылесосов до золота.

Некоторыми вещами из благ цивилизации они и пользоваться не умеют, что свидетельствует об их отсталости. Об очередных кражах сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Россияне грабят Херсонскую область

По словам Кима, есть информация, что российские захватчики обворовывают магазин "Эпицентр" в Херсоне. Регион находится во временной оккупации.

Грабят херсонский "Эпицентр" и вывозят награбленное в сторону Крыма. Жаль, конечно, но это показатель того, что скоро мы туда придем. Поэтому, видимо, воруют там как в последний раз,

– подбадривает Ким.

По его словам, Николаевскую область российские захватчики обстреливают.

Мародерство россиян в Украине

Российские захватчики также воруют в Украине зерно и другое продовольствие. Заметили колонны грузовиков на пути в оккупированный Крым. Водители останавливались возле придорожных кафе и рассказывали, что вывозят награбленное на Юге Украины зерно. У машин преобладают крымские номера и Краснодарского края, около 15% – из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

А из временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области надумали забирать урожай местной черешни. Город называют "черешневой столицей Украины", а российские оккупанты хотят вывезти урожай ягоды, чтобы самим продавать. При этом фермерам предлагают бартер: они якобы продадут черешню, а им дадут какую-то часть заработка. Конечно, захватчикам никто не верит.

Еще один прецедент произошел также в Мелитополе. Там российские оккупанты открыли свой "супермаркет". Множество товаров захватчики просто украли со склада украинского "АТБ" и теперь зарабатывают на их продаже.

Мародерят россияне и в Мариуполе. Они разбирают там завалы и что найдут из уцелевшего имущества людей, то берут себе. Также грабят местный порт. Они похитили 34 судна и назвали это так называемой "национализацией". Уже начали менять названия судов и менять флаги.

Ким о грабежах российских оккупантов: смотрите видео