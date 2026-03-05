Новая отметка в Резерв+: что означает ВОС-999

В приложении Резерв+ у некоторых военнообязанных появилась отметка "ВОС-999". Она позволяет определить, кто во время мобилизации должен пройти полную базовую военную подготовку.

Об этом в комментарии для "ТСН" рассказала адвокат Марина Бекало.

Что означает "ВОС 999" в Резерв+?

Адвокат объяснила, что новая отметка "ВОС-999" в Резерв+ – это военно-учетная специальность, которая присваивается тем, кто не проходил военную службу или учебные сборы.

Соответствующая норма определена в Приказе Минобороны №317 на основе статьи 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Она позволяет государству видеть, сколько военнообязанных в случае мобилизации должны пройти базовую общевойсковую подготовку на особый период.

Почему отметка начала появляться именно сейчас?

Появление новой отметки в Резерв+ связано с введением в сентябре 2025 года базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Именно с тех пор украинцы начали замечать в приложении новую отметку и запись "требует базовой общевойсковой подготовки".

В то же время "ВОС-999" может появиться и у военнообязанных, которым уже исполнилось 25 лет. Это означает, что человек не проходил ранее военную службу или учебные сборы, то есть не приобрел военной специальности.

Поскольку БЗВП предусмотрена для мужчин в возрасте до 25 лет, запись в Резерв+ для военнообязанных (лиц старше 25 лет) не порождает никаких юридических последствий, а потому не требует каких-либо действий по изменению ВОС или необходимости появляться в ТЦК и СП, а также не является препятствием в бронировании или получении отсрочки,

– объясняет Марина Бекало.

Важно! Адвокат отметила, что это не касается случаев технических ошибок или некорректных сведений, которые отражены в Резерв+.

Если же отметка появилась у военнообязанного, который на самом деле имеет другую военно-учетную специальность или проходил военную подготовку, обучение или сборы – данные необходимо обновить. По словам Марины, изменить эту информацию можно, обратившись в ТЦК и СП или через приложение Резерв+.

Как комментируют изменения в Минобороны?

В Минобороны Украины сообщили, что отметка "ВОС-999" в Резерв+ не является основанием для штрафа или других ограничений.

Такие сведения нужны только для информации о количестве лиц, которые нуждаются в прохождении БЗВП в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя,

– добавили в Министерстве.

Действителен ли бумажный военный билет?

Электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+ ввели постановлением Кабмина от мая 2024 года. В то же время старые билеты остаются в силе, но данные в них должны совпадать с информацией в электронном реестре "Оберіг".

Адвокат объяснила, что если эти сведения не будут совпадать, бумажный документ могут признать недействительным. В таком случае человека могут вызвать в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

