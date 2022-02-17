Воспитатели бежали с детьми в подвал: видео эвакуации из-под обстрела детсада на Донбассе
Источник:ГСЧС
Из-за обстрелов детсада в Станице Луганской детей пришлось эвакуировать. К счастью, малыши не пострадали. В полиции показали видео, как все происходило.
Когда боевики били из артиллерии, в детсаде находились 30 детей и 18 работников учреждения.
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Эвакуация детей
Снаряд попал в музыкальный зал, где в тот момент занятий не было. На место прибыли спасатели, которые вместе с воспитателями эвакуировали детей.
Показали видео, как персонал и спасатели бежали в подвал. Испуганных малышей держали за руки, некоторых тогда уже забрали родители.
Смотрите видео, как эвакуировали детей:
Кстати, трое работников детсада подверглись контузии: сторож, прачка и помощница воспитателя. Пострадавших в шоковом состоянии забрали в больницу.
Обострение на Донбассе: что известно
- Пророссийские боевики 17 февраля, кроме детсада, обстреляли железнодорожную станцию, дома мирных жителей, а также школу во Врубовке. Ученики и учителя тоже прятались в подвале.
- Снаряды боевиков летели в автобусную остановку в Марьинке. Пострадала женщина.
- На передовой с начала суток оккупанты более 30 раз открывали огонь. Они ранили двух украинских бойцов. Неспокойно почти в каждом населенном пункте.
- В Офисе генпрокурора открыли уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. Служба безопасности Украины расследует производство как терроризм.
- Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится на Донбассе, назвал события "большой провокацией".
- МИД Украины призвал мир немедленно осудить обстрелы.
- Москва цинично заявила об угрозе эскалации. Говорят, что на Донбассе "очень и очень опасная ситуация".