Воспитатели бежали с детьми в подвал: видео эвакуации из-под обстрела детсада на Донбассе

Из-за обстрелов детсада в Станице Луганской детей пришлось эвакуировать. К счастью, малыши не пострадали. В полиции показали видео, как все происходило.

Когда боевики били из артиллерии, в детсаде находились 30 детей и 18 работников учреждения.

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Эвакуация детей

Снаряд попал в музыкальный зал, где в тот момент занятий не было. На место прибыли спасатели, которые вместе с воспитателями эвакуировали детей.

Показали видео, как персонал и спасатели бежали в подвал. Испуганных малышей держали за руки, некоторых тогда уже забрали родители.

Смотрите видео, как эвакуировали детей:

Кстати, трое работников детсада подверглись контузии: сторож, прачка и помощница воспитателя. Пострадавших в шоковом состоянии забрали в больницу.

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