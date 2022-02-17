Воспитатели бежали с детьми в подвал: видео эвакуации из-под обстрела детсада на Донбассе

17 февраля 2022 , 15:25
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Источник:

ГСЧС

Из-за обстрелов детсада в Станице Луганской детей пришлось эвакуировать. К счастью, малыши не пострадали. В полиции показали видео, как все происходило.

Когда боевики били из артиллерии, в детсаде находились 30 детей и 18 работников учреждения.

Важно Циничные обстрелы детсада и лицея: все, что известно об обострении на Донбассе

Эвакуация детей

Снаряд попал в музыкальный зал, где в тот момент занятий не было. На место прибыли спасатели, которые вместе с воспитателями эвакуировали детей.

Показали видео, как персонал и спасатели бежали в подвал. Испуганных малышей держали за руки, некоторых тогда уже забрали родители.

Смотрите видео, как эвакуировали детей:

Кстати, трое работников детсада подверглись контузии: сторож, прачка и помощница воспитателя. Пострадавших в шоковом состоянии забрали в больницу.

Обострение на Донбассе: что известно

  • Пророссийские боевики 17 февраля, кроме детсада, обстреляли железнодорожную станцию, дома мирных жителей, а также школу во Врубовке. Ученики и учителя тоже прятались в подвале.
  • Снаряды боевиков летели в автобусную остановку в Марьинке. Пострадала женщина.
  • На передовой с начала суток оккупанты более 30 раз открывали огонь. Они ранили двух украинских бойцов. Неспокойно почти в каждом населенном пункте.
  • В Офисе генпрокурора открыли уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. Служба безопасности Украины расследует производство как терроризм.
  • Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится на Донбассе, назвал события "большой провокацией".
  • МИД Украины призвал мир немедленно осудить обстрелы.
  • Москва цинично заявила об угрозе эскалации. Говорят, что на Донбассе "очень и очень опасная ситуация".
Автор: Ольга Музика