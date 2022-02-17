Коли бойовики гатили з артилерії, у дитсадку перебували 30 дітей та 18 працівників закладу.

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Евакуація дітей

Снаряд влучив у музичну залу, де в той момент занять не було. На місце прибули рятувальники, які разом з вихователями евакуювали дітей.

Показали відео, як персонал та рятувальники бігли до підвалу. Перелякану малечу тримали за руки, декого тоді вже забрали батьки.

Дивіться відео, як евакуювали дітей:

До речі, троє працівників дитсадку зазнали контузії: сторож, прачка та помічниця вихователя. Постраждалих у шоковому стані забрали до лікарні.

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