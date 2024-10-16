"Воспользовались схемой Крупы": в Хмельницкой области 50 прокуроров оформили инвалидность, – СМИ
Источник:Юрий Бутусов
На Хмельнитчине областной прокурор и 49 подчиненных "оформили инвалидность". По данным СМИ, они воспользовались схемой главы МСЭК, разоблаченной накануне на незаконном обогащении на миллионы долларов.
Об этом сообщил редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в фейсбуке. Отметим, что в Офисе генпрокурора уже отреагировали.
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В Хмельницкой области 50 прокуроров оформили инвалидность
Журналист написал, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником "оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему Татьяны Крупы в МСЭК и Пенсионном фонде".
Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались лицами с инвалидностью 2 группы – согласно решению главного врача МСЭК Т. Крупы. И много лет получали и продолжают получать от государства пенсии по инвалидности – согласно решениям начальника Пенсионного фонда А. Крупы,
– отметил Бутусов.
Также со ссылкой на источники обнародовал список прокуроров, которые оформили инвалидность. В то же время по данным журналиста, из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений "пенсию у Крупы не оформил только один прокурор".
Бутусов отметил, что выдачи инвалидных свидетельств и пенсий в прокуратуре трудно подсчитать, ведь близкие родственники прокуроров, которые не служили в прокуратуре, также оформлены лицами с инвалидностью.
Если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, которые получили только установленные нами 50 прокуроров – лиц с инвалидностью от налогоплательщиков, это составляет как минимум 54,1 миллиона гривен – некоторые оформляли пенсии с 2016 года, некоторые в последнее время,
– отметил журналист.
Как отреагировали в Офисе генпрокурора
В Офисе генпрокурора заявили, что в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры, генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.
Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Также добавили, что комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств.
Краткая справка. В Хмельницкой области руководительницу МСЭК и ее сына – руководителя областного управления Пенсионного фонда разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов. Начато уголовное производство относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы.