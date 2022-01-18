"Воссоединение с Украиной": Польша потролила Кремль из-за твита о Переяславской раде

МИД России поздравил с "воссоединением с Украиной", которое произошло после Переяславской рады. Посольство Польши в Киеве посмеялось над этим сообщением и сравнило Россию с мишкой, у которого маленький мозг.

Соответствующие сообщения появились 18 января. То есть именно в годовщину Переяславской рады.

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Польша потролила Россию из-за заявления о Переяславской раде

Министерство иностранных дел России отреагировало на годовщину Переяславской рады. В Кремле заявили, что якобы в 1654 году "единогласно проголосовали за воссоединение России и Украины".

Там также процитировали слова Владимира Путина, который якобы высказался в традиционной для российской пропаганды манере: "Эта историческая дата еще раз напоминает нам о судьбах двух "братских народов", переплетенных на протяжении веков".

В Посольстве Польши в Украине распространили сообщение российского МИДа и написали, что 18 января 1882 года родился детский писатель Алан Александр Милн. Именно он написал известную детскую книгу "Винни-Пух".

Персонаж Винни-Пуха когда-то сказал: "Когда ты Медведь с очень маленьким мозгом и думаешь о вещах, то иногда обнаруживаешь, что вещь, которая казалась тебе очень скучной, совсем другая, когда она выходит наружу и на нее смотрят другие люди,

– написали в посольстве.

Следует упомянуть, что именно медведь считается атрибутом России. В посольстве интересно обыграли этот символ.

Коротко о Переяславской раде

Переяславскую раду 18 января 1654 года в Переяславе созвал тогдашний гетман Украинского казацкого государства Богдан Хмельницкий. Политик сражался против Речи Посполитой.

На Переяславскую раду приехало московское посольство, часть казацкой старшины, крестьяне и горожане. Однако оказалось, что мнение украинской стороны не единодушно.

Некоторые выступали против союза с Московией. Однако говорилось о присяге не на подданство, а на исполнение пунктов договора.

Историк Иван Сварник заявил, что альянс был заключен, но не зафиксирован. И ученые впоследствии пришли к выводу, что Переяславского договора как такового не существовало с формально-юридической точки зрения.

В Кремле до сих пор считают, что якобы тогда речь шла об объединении, и постоянно делают аналогичные заявления. Подробнее о Переяславской раде читайте по ссылке.

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Полный текст публикации Посольства Польши в Киеве

18 января 1882 родился Александр Милн. Персонаж Винни-Пуха говорил: "Когда ты Медведь с очень маленьким мозгом и думаешь о вещах, то иногда обнаруживаешь, что вещь, которая казалась тебе очень скучной, совсем другая, когда она выходит наружу и на нее смотрят другие люди".