Восстанавливали электроснабжение: в Тростянце на мине подорвались ремонтники

Работники Тростянецкой РЭС подорвались на мине, оставленной россиянами. Один из ремонтников погиб на месте, еще двое получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что работники РЭС занимались восстановлением электроснабжения. В Офисе генпрокурора открыли уголовное производство.

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Ремонтники подорвались на российской мине

По данным следствия, 7 апреля работники Тростянецкой распределительной электросети выехали по вызову, чтобы возобновить электроснабжение. В окрестностях села Белка Ахтырского района их автомобиль взорвался на мине, оставленной военными России.

Один работник РЭС погиб на месте, еще двое получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны открыла Ахтырская окружная прокуратура. Досудебное расследование проводят работники Нацполиции.

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