Зазначається, що працівники РЕМ займались відновленням електропостачання. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження.

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Ремонтники підірвались на російській міні

За даними слідства, 7 квітня працівники Тростянецької розподільної електромережі виїхали за викликом, щоб відновити електропостачання. На околиці села Білка Охтирського району їхній автомобіль підірвався на міні, залишеній військовими Росії.

Один працівник РЕМ загинув на місці, ще двоє отримали уламкові поранення різного ступеню тяжкості.

Кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни відкрила Охтирська окружна прокуратура. Досудове розслідування здійснюють працівники Нацполіції.

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