Не оппозиционеры: кто и при каких условиях может начать восстание в России

Восстание в России действительно возможно. Начать его могут обычные российские граждане из-за любого проявления путинского режима – отправка на войну, пытки и тому подобное.

Таким предположением с 24 Каналом поделилась глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, не стоит ожидать мятежа со стороны оппозиции или либералов.

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Кто в России может начать восстание

За последние годы в Иране и Сирии произошло гораздо больше протестов оппозиции, чем в России. С другой стороны, свое время в Ливии и Тунисе не было демонстраций, но революция все-таки случилась и диктаторы погибли.

Я, конечно, не верю в восстание в России, но шансы все равно еще есть. Ростки из-под асфальта прорастают, но не со стороны российской оппозиции, либералов или красно-коричневых,

– отметила Романова.

Двигателем мятежа могут стать простые российские граждане:

семьи тех, кто погиб в тюрьме по разным причинам;

родственники тех, кого отправили на войну или забили до смерти;

таксисты, работники Сбербанка и другие обычные люди.

К примеру, почтальон, у которой погиб сын из-за действий путинского режима, может стать основой народного протеста в почтовом отделении, которое является местом сплочения в небольших городках. Своим настроением женщина может зарядить других, тех же коллег и соседей.

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"Может быть такая "народная русская пугачевщина". Так, бессмысленно беспощадная. Уже видели мятеж Пригожина. Возможно, следующий будет более симпатичный и успешный", – предположила Ольга Романова.

Справка. Пугачевщина – одно из крупнейших восстаний в Российской империи произошло в 1773 – 1775 годах. Возглавил его Емельян Пугачев, имевший украинское происхождение (фамилия его деда – Пугач) и выдавал себя за убитого царя Петра III. Оно было реакцией на политику Екатерины II.

К слову, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Владимир Путин сейчас ведет игру ва-банк и рискует всем. В состоянии эйфории российский диктатор может принять немало ошибочных решений, что и нужно Украине.