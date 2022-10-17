Дом за домом: Минобороны обнародовало видео, как оживает разрушенная Киевская область

С тех пор как Вооруженные Силы Украины прогнали российских оккупантов из Киевской области прошло полгода. За это время несокрушимые украинцы успели восстановить свои дома, бизнеса и населенные пункты.

Когда украинские военные освободили населенные пункты Киевской области, весь мир пришел в ужас от кадров того, что после себя оставили российские оккупанты.

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Как восстанавливают Киевскую область после разрушений оккупации

Уютные и чистоплотные улочки превратились в разрушенные дороги, полностью заваленные российской военной техникой. Новостройки и частные дома были разрушены и сожжены. Однако с тех пор прошло полгода, а украинцы не стояли на месте.

Жители освобожденных территорий оправились от пережитого и бросились восстанавливать свои дома. 16 октября Министерство обороны опубликовало мощное видео с кадрами того, как удалось восстановить все разрушенное.

Теперь на месте уничтоженных домов – снова стоят уютные дома. Украинцы поменяли окна, отремонтировали покрытие, почистили улицы и вернулись к своей жизни.

Прошло полгода, как российских оккупантов выгнали из Киевщины. Украинцы убирают беспорядок. Шаг за шагом. Дом за домом. Так будет и дальше – до полной победы над российской тьмой и тиранией,

– отметили в ведомстве.

Как за полгода возобновили разрушения в Киевской области: яркое видео-сравнение

Отметим, Киевскую область полностью освободили из оккупации 2 апреля. За время своего пребывания русские солдаты замучили огромное количество мирных украинцев. Правоохранители до сих пор находят доказательства их кровавых преступлений.

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