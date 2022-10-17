Коли українські військові звільнили населені пункти Київської області, весь світ жахнувся від кадрів того, що після себе залишили російські окупанти.

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Як відновлюють Київщину після руйнувань окупації

Затишні та охайні вулички перетворилися на зруйновані дороги, вщент завалені російською військовою технікою. Новобудови та приватні будинки були зруйновані та спалені. Однак з того часу минуло пів року, а українці на місці не стояли.

Мешканці звільнених територій оговталися від пережитого й кинулися відновлювати свої домівки. 16 жовтня Міністерство оборони опублікувало потужне відео з кадрами того, як вдалося відновити усе зруйноване.

Тепер на місці знищених будинків – знову стоять затишні домівки. Українці повставляли вікна, відремонтували покриття, почистили вулиці й повернулися до свого життя.

Минуло пів року, як російських окупантів вигнали з Київщини. Українці прибирають безлад. Крок за кроком. Будинок за будинком. Так буде і надалі – до повної перемоги над російською темрявою і тиранією,

– наголосили у відомстві.

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Зауважимо, Київську область повністю звільнили з окупації 2 квітня. За час свого перебування російські солдати закатували величезну кількість мирних українців. Правоохоронці досі знаходять докази їхніх кривавих злочинів.

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