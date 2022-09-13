Возобновлена третья резервная линия электропередачи в Запорожскую АЭС, – МАГАТЭ

Украинские инженеры 13 сентября возобновили работу третьей резервной линии электропередач к Запорожской атомной электростанции. Все 3 резервные линии электроснабжения могут работать.

Провели ремонт электрораспределительной станции на соседней теплоэлектростанции. Затем резервная линия 150 кВ снова доступна для ЗАЭС. Кстати, повредили ее вражеские обстрелы.

К теме В кремле заявили, что не планируют отводить войска из ЗАЭС

Резервные линии электроснабжения восстановлены

В МАГАТЭ сообщили, что все 3 резервные линии электроснабжения восстановлены.

Линия 750/330 кВ снабжает ЗАЭС внешней электроэнергией. Она необходима для охлаждения и других важных функций безопасности.

Линии 330 кВ и 150 кВ находятся в резерве.

Все 6 реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки. Однако им необходима электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности.

Ситуация с ядерной безопасностью – нестабильная

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью и охраной на станции – нестабильная. В последние дни не было обстрелов у станции, но они все равно происходят на более широкой территории.

Кроме того, 4 основные внешние линии электропередач ЗАЭС не работают.

Смотрите также – какую территорию может накрыть радиационное облако из ЗАЭС: видео