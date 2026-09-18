Восстановление авиации в Украине: почему Львовский аэропорт может стать логистическим хабом

Восстановление авиасообщения в условиях полномасштабной войны остается одним из самых сложных вопросов для Украины. Впрочем, специалисты уже видят конкретные шаги и безопасные места, с которых можно начать этот процесс.

Большинство украинских аэропортов в настоящее время не готовы к возобновлению полетов из-за рисков для безопасности и устаревшей инфраструктуры. Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал "24 Каналу", как именно Украина может создать мощный логистический авиахаб за полтора года.

Почему именно Львовский аэропорт

Эксперт отметил, что стратегия развития гражданской авиации до 2030 года предусматривает использование государственно-частного партнерства и привлечение инвесторов. По его мнению, Львовский аэропорт является наиболее безопасной и перспективной площадкой для развития транспортной авиации.

Существует несколько концепций, одна из которых предусматривает открытие пяти дополнительных стоянок для транспортных самолетов. По срокам это может занять около полутора лет, что является краткосрочным и привлекательным вложением для любого инвестора,

– сказал Анатолий Храпчинский.

Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о транспортной авиации, которая не требует постоянного большого пассажиропотока. Создание такой площадки позволит отнять значительную долю логистического рынка у польского Жешува и перенести ее в Украину.

Офицер Воздушных Сил в резерве об украинской авиации: видео

Как ПВО и логистика повлияют на хаб во Львове

По словам Храпчинского, Львов значительно безопаснее, чем Киев, ведь до столицы врагу проще добраться с помощью различных средств поражения. Кроме того, в рамках открытия хаба можно привлекать инвестиции для развертывания частных компаний ПВО, которые будут защищать именно этот участок.

Нам нужно строить качественный логистический путь в Европу, чтобы сократить зависимость от китайских компонентов и быстро получать необходимое вооружение из Германии или стран Балтии. Открытие хаба во Львове существенно сократит этот путь,

– отметил офицер Воздушных Сил в резерве.

Также он добавил, что, поскольку Россия пытается наносить удары по логистическим маршрутам в приграничной зоне, это открывает возможности для совместного патрулирования границы с Польшей, которая имеет самый большой оборонный бюджет в Европе.