Правда, главная правка о немедленном открытии деклараций так и не набрала нужное количество голосов. И среди тех, кто не поддержал обнародование деклараций, как раз и был Николай Тищенко, который после с бравадой убеждал, что ему "нечего скрывать от общества", информирует 24 Канал.

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"Кристально прозрачный"

В сети распространяют видео, на котором нардеп Тищенко приветствует принятие решения о возобновлении е-декларирования госслужащих. Одним приветствием одиозный политик не ограничился. Он хотел похвастаться своей готовностью "отдать на мониторинг" собственные доходы.

Проголосовали за возобновление деклараций. Нам нечего скрывать от общества,

– добавил депутат.

Тищенко хотел впечатлить притворной смелостью, однако опозорился: видео

Стремясь показаться честным, политик, как оказалось, соврал. Ведь сам он был одним из выступавших против того, чтобы декларации о доходах депутатов оказались в публичном доступе.

Через год реестр декларантов откроют

Впрочем, не столько заявление Тищенко как сам факт того, что реестр декларантов оставили закрытым для общественности, возмутило общество. Реагируя на его настроения, глава фракции "Слуга народа" Давид Арохамия сделал уточнение.

Во-первых, он заявил, что реестр через год автоматически будет открыт как и раньше. В настоящее время действует норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только для проверяющих органов.

Арахамия заявил, что руководство парламента подаст первые такие письма в НАПК с просьбой сделать их декларации публичными.

Так сделаю я, сделает руководство парламента, сделает много коллег. Конечно, найдутся те, кто этого делать не будет – уверен гражданское общество дожмет их, и они тоже будут вынуждены открыть свое состояние. Интересно посмотреть, какой процент декларантов сделает это добровольно,

– заявил депутат.

Кроме того, нардеп напомнил, что гибридный формат декларирования возник по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности.

Е-декларирование в Украине: что известно

5 сентября Верховная Рада приняла законопроект №9534. Он предполагает возврат электронного декларирования с несколькими новшествами. Во-первых, первые декларации нужно будет подавать не только за 2023 год, но и за 2022 и 2021 годы. Военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней после завершения боевых действий или демобилизации.

Также возвращаются спецпроверки, под них подпадают и те, кого назначали в условиях военного положения.

Декларировать нужно все объекты, находившиеся в собственности или пользовании более 183 календарных дней и стоимость которых превышает 50 прожиточных минимумов.