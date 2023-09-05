Щоправда, головна правка про негайне відкриття декларацій так і не набрала потрібну кількість голосів. І серед тих, хто не підтримав оприлюднення декларацій якраз і був Микола Тищенко, який опісля з бравадою переконував, що йому "нічого ховати від суспільства", інформує 24 Канал.

Дивіться також Тищенко звинуватив "слугу" Семінського у кришуванні "колл-центру ФСБ": що кажуть у поліції

"Кришталево прозорий"

У мережі поширюють відео, на якому нардеп Тищенко вітає із ухваленням рішення про поновлення е-декларування держслужбовців. Одним привітанням одіозний політик не обмежився. Він хотів похизуватися своєю готовністю "віддати на моніторинг" власні доходи.

Проголосували за відновлення декларацій. Нам нічого приховувати від суспільства,

– додав депутат.

Тищенко хотів вразити удаваною сміливістю, однак лише осоромився: відео

Прагнучи видатися чесним, політик, як виявилося, збрехав. Адже сам він був одним із тих, хто виступив проти того, аби декларації про доходи депутатів опинилися у публічному доступі.

Через рік реєстр декларантів відкриють

Втім, не стільки заява Тищенка, як сам факт того, що реєстр декларантів залишили закритим для громадськості, збурило суспільство. Реагуючи на його настрої, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив певне уточнення.

По-перше, він заявив, що реєстр через рік автоматично буде відкритим як і раніше. А наразі діє норма, відповідно до якої, декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки для перевіряючих органів.

Арахамія заявив, що керівництво парламенту подасть перші такі листи до НАЗК з проханням зробити їхні декларації публічними.

Так зроблю я, зробить керівництво парламенту, зробить багато моїх колег. Звичайно, знайдуться ті, хто цього робити не буде – впевнений громадське суспільство дотисне їх, і вони теж будуть вимушені відкрити свої статки. Цікаво подивитись, який відсоток декларантів зробить це добровільно,

– заявив депутат.

Крім того, нардеп нагадав, що гібридний формат декларування виник на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці.

Е-декларування в Україні: що відомо

5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534. Він передбачає повернення електронного декларування з кількома нововведеннями. По, перше декларації потрібно буде подавати не лише за 2023 рік, а й за 2022 та 2021 роки. Військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після завершення бойових дій або демобілізації.

Також повертаються спецперевірки, під них підпадають і ті, кого призначали в умовах воєнного стану.

Декларувати потрібно всі об'єкти, які перебували у власності чи користуванні понад 183 календарних днів і вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.