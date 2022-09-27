Электрификация населенных пунктов осложняется последствиями пребывания российских оккупантов на этих территориях. Об этом 24 каналу рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Возвращение к жизни

Заместитель руководителя ОП отметил, что Украина уже начала процессы восстановления инфраструктуры в деоккупированных районах Харьковщины, но процесс происходит с трудом.

Вчера подключили электроэнергию к Балаклее – это важный сигнал для всех. Сейчас работают над тем, чтобы подключить электроэнергию к Изюму. В общем, трудно это делать: много вопросов возникает на примере электрификации, поскольку разрушены электрические сети, много заминированных территорий,

– объяснил Тимошенко.

По его словам, восстановительные работы проходят в очень опасных условиях.

"Ежедневно у нас работают группы электриков и ГСЧС-ников. Как только малейший клочок земли разминирован – сразу заходят электрики, которые начинают работать. Потому что сейчас самое важное – подать электроэнергию к людям", – рассказал чиновник.

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Отопительный сезон

Тимошенко отметил, что Харьковской ОВА поставили конкретные задачи по восстановлению сетей, в частности, электроснабжения, водоснабжения, подключения генераторов, восстановления мобильной связи и украинского телевидения.

Относительно последнего – люди были в оккупации, им важно увидеть происходящую в стране правду. И, конечно, подготовка к отопительному сезону – это одна из главных задач, которая сейчас есть. У нас есть несколько планов: "план А" и "план Б",

– указал он.

По его словам, в Киеве понимают, что в больших городах, как Изюм и Балаклея, где есть централизованное теплоснабжение, проблемы с ним должны решиться до отопительного сезона.

"Это очень тяжело сделать. По "плану Б" – если не успеют это сделать, нам нужно будет вывозить людей из этих городов. Что касается маленьких городков, где у людей есть печки – мы будем помогать, собираем резерв дров, чтобы можно было пройти этот период. Потому что времени очень мало до холодов, когда уже нужно согреваться", – объяснил замруководителя ОП.

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Вопросы переселенцев

Тимошенко признал, что из-за наплыва внутренних переселенцев (ВПЛ) была большая нагрузка на западные регионы, в частности на Львовщину.

"Сейчас разгружаем Львовщину, как и еще несколько других областей. Есть онлайн-ресурс для внутреннего пользования по количеству свободных мест для ВПЛ в каждом регионе. Он обновляется ежедневно, им пользуются прежде всего Донецкая, Запорожская и другие области. Все видно в режиме онлайн, ставятся конкретные задачи главам ОВА", – подчеркнул чиновник.

Он заверил, что руководители ОВ все на связи друг с другом и с координационным штабом.

Они знают, куда кого везти. Мест пока достаточно – около 500 тысяч свободных мест для ВПЛ,

– резюмировал Тимошенко.

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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: коротко

В первой половине сентября украинские войска начали мощное контрнаступление на Харьковщине, в рамках которого освободили большинство оккупированной территории области. Сейчас под оккупацией остается левый берег реки Оскол. Однако 26 сентября наши защитники сообщили об освобождении Купянска-Узлового, который на левом берегу.

В рамках контрнаступления Украина вернула сотни населенных пунктов, в том числе Изюм, Купянск и Волчанск. Купянск был важным логистическим центром для оккупантов и стал центром оккупированной территории, который после начала контрнаступления переместили в Волчанск.

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