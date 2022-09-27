Електрифікація населених пунктів ускладнюється наслідками перебування російських окупантів на цих територіях. Про це 24 каналу розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Повернення до життя

Заступник керівника ОП зазначив, що Україна вже почала процеси відновлення інфраструктури у деокупованих районах Харківщини, але процес відбувається із труднощами.

Вчора під'єднали електроенергію до міста Балаклія – це важливий сигнал для всіх. Зараз працюють над тим, щоб під'єднати електроенергію до Ізюма. Загалом важко це робити: багато питань виникає на прикладі електрифікації, позаяк зруйновані електричні мережі, багато замінованих територій,

– пояснив Тимошенко.

За його словами, відновлювальні роботи відбуваються у дуже небезпечних умовах.

"Щодня у нас працюють зведені групи електриків та ДСНС-сників. Як тільки найменший клаптик землі розмінований – відразу заходять електрики, які починають працювати. Тому що зараз найважливіше – подати електроенергію до людей", – розповів чиновник.

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Опалювальний сезон

Тимошенко зауважив, що Харківській ОВА поставили конкретні завдання щодо відновлення мереж, зокрема електропостачання, водопостачання, підключення генераторів, відновлення мобільного зв'язку та українського телебачення.

Щодо останнього – люди були в окупації, їм важливо побачити правду, що відбувається в країні. І звісно, підготовка до опалювального сезону – це одне з найголовніших завдань, яке зараз є. У нас є декілька планів: "план А" і "план Б",

– вказав він.

За його словами, у Києві розуміють, що у великих містах, як Ізюм та Балаклія, де є централізоване теплопостачання, повинні вирішитися проблеми з ним до опалювального сезону.

"Це дуже важко зробити. За "планом Б" – якщо не встигнуть це зробити, нам потрібно буде вивозити людей з цих міст. Що стосується маленьких містечок, де у людей є пічки – ми будемо допомагати, збираємо резерв дров, щоб можна було пройти цей період. Тому що часу дуже обмаль до холодів, коли вже треба зігріватися", – пояснив заступник керівника ОП.

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Питання переселенців

Тимошенко визнав, що через наплив внутрішніх переселенців (ВПО) було велике навантаження на західні регіони, зокрема на Львівщину.

"Зараз розвантажуємо Львівщину, як і ще декілька інших областей. Є онлайн-ресурс для внутрішнього користування по кількості вільних місць для ВПО у кожному регіоні. Він оновлюється щоденно, ним користуються найперше Донецька, Запорізька та інші області. Все видно в режимі онлайн, надаються конкретні завдання очільникам ОВА", – підкреслив чиновник.

Він запевнив, що керівники ОВА всі на зв'язку один з одним і з координаційним штабом.

Вони знають, куди кого везти. Місць поки достатньо – близько 500 тисяч вільних місць для ВПО,

– резюмував Тимошенко.

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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: коротко

Протягом першої половини вересня українські війська почали потужний контрнаступ на Харківщині, у межах якого звільнили більшість окупованої території області. Зараз під окупацією залишається лівий берег річки Оскіл. Однак 26 вересня наші захисники повідомили про звільнення Куп'янська-Вузлового, який на лівому березі.

У межах контрнаступу Україна повернула сотні населених пунктів, серед яких Ізюм та Куп'янськ та Вовчанськ. Куп'янськ був важливим логістичним центром для окупантів та став центром окупованої території, який після початку контрнаступу перемістили до Вовчанська.

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