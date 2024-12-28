В Киевской области восстановлен мост через реку Тетерев, разрушенный во время войны

Мост на международной дороге М-07 Киев –Ковель –Ягодин открыт после полного восстановления. Завершение благоустройства территории планируется на 2025 год.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. Мост был разрушен во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

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Капитальный ремонт моста через Тетерев

В Киевской области восстановлен мост через реку Тетерев, который был разрушен в результате боевых действий во время полномасштабного вторжения России.

Мост, длиной 290 метров, является частью важной международной автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, которая соединяет столицу с границей Европейского Союза.

Восстановленный мост через Тетерев / Фото Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области

Восстановленный мост имеет две полосы движения и служебные проходы, а общая длина участка ремонта с подходами составляет 424,3 метра. Подрядчики продолжают работы по обустройству откосов и освещения, а завершение благоустройства прилегающих территорий, монтаж инженерных сетей и другие работы планируется завершить до 2025 года.

Капитальный ремонт мостового перехода стоил 373,9 миллиона гривен. Это важный этап восстановления инфраструктуры области, поскольку мост был частью стратегически важной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между Киевом и западными регионами страны.

Восстановление этого участка позволит улучшить транспортный поток и будет способствовать восстановлению экономической активности в регионе.