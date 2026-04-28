Получила больше, чем потеряла: экс-глава МИД объяснил, почему Украина должна была запустить "Дружбу"

Нефтепровод "Дружба" возобновил свою работу. В обмен на это Венгрия и Словакия, которые будут получать теперь через него нефть, разблокировали решение о выделении Украине миллиардного кредита от ЕС. Украина была вынуждена пойти на такую договоренность, чтобы получить больше.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, подчеркнув, что стоял выбор: или блокировать запуск нефтепровода, или получить 90 миллиардов евро, которые сейчас Украине в условиях войны крайне нужны и позволят пройти 2026 и 2027 годы относительно нормально.

Исключать очередное повреждение нефтепровода не стоит

По мнению бывшего главы МИД Украины, те потери, которые несет наше государство из-за восстановления функционирования нефтепровода "Дружба", значительно меньше, чем то, что стране удастся взамен получить в качестве бонуса. Он отметил, что решение о выделении средств Украине от ЕС уже безвозвратное. В случае, если Россия ударит по нефтепроводу и он снова будет поврежден и транзит остановится, Венгрия или Словакия заблокировать денежный транш не смогут.

Состоялось подписание послами соответствующих документов. Все процедуры, которые ЕС должен был сделать, будут выполнены. Первый транш планируется предоставить в мае,

– озвучил Огрызко.

Если Россия в очередной раз разбомбит нефтепровод "Дружба", то, по словам экс-министра иностранных дел Украины, тогда новое руководство Венгрии (на парламентских выборах победила оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром) и нынешнее руководство Словакии (премьер-министр Роберт Фицо) просто "поблагодарят" Путина за то, что он оставил их без своей нефти.

"Есть и другой вариант. На войне, как на войне. Какой-то хороший демократический украинский дрон или ракета могут быть отклонены российскими средствами ПВО и упасть на определенный отрезок этого нефтепровода на российской территории. Есть вещи, которые не от нас зависят", – объяснил Огрызко.

Напомним! Транзит по нефтепроводу через украинскую территорию стал на паузу 27 января 2026 года в результате повреждения резервуаров из-за атаки со стороны России. Тогда нарушилась работа основных узлов, которые были привлечены к процессу перекачки нефти.

"Дружба" восстановлена: кто в итоге выиграл?

Орбановская власть Венгрии подает эту ситуацию сейчас как победу над Украиной. Орбан долгое время обвинял украинскую сторону в намеренном блокировании работы нефтепровода. Поэтому накладывал вето на выделение европейского кредита Украине и введение следующего пакета санкций против России.

Выиграл ли Орбан? Вопрос риторический. Как по мне, он окончательно и бесповоротно проиграл. Потому что главную задачу, которую перед ним ставили в Москве, он не выполнил. В итоге Украина получила разблокирование кредита, переговорного процесса для вступления в ЕС, внедрение санкций против России. Это очередной шаг вперед,

– подытожил Огрызко.

Что известно о восстановлении нефтепровода "Дружба"?