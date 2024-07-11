После ракетного удара России: в Киеве уже началось восстановление "Охматдета"

В понедельник, 8 июля, под циничным ударом врага оказалась детская больница "Охматдет". Премьер-министр сообщил, что уже началось восстановление медучреждения.

О том, что работу над восстановлением "Охматдета" уже начали, Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграмм-канале.

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Восстановление "Охматдета" уже началось

Начинаем восстановление "Охматдета" после ракетного удара России уже сейчас,

– написал глава правительства.

Он отметил, что правительство создало штаб по ликвидации последствий атаки.

Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас продолжаются работы по оценке повреждения оборудования и очистки блоков корпусов и отделений, чтобы начать возвращение пациентов там, где это возможно. По его словам, восстановлены свет, водоснабжение и вентиляция.

На первоочередные работы по восстановлению правительство уже выделило 100 миллионов гривен, и еще 300 миллионов гривен выделит в случае необходимости. Кроме того, он рассказал, что благодаря неравнодушным людям, через платформу United24 собрано 250 миллионов гривен. Еще 132 миллионов гривен – на благотворительный счет больницы, 280 миллионов гривен – пожертвования в благотворительный фонд "Охматдет". Также 1 миллион гривен выделило правительство Литвы.

Спасибо украинцам, бизнесу, партнерам за оперативную реакцию на выделение средств. Они все будут нам нужны для восстановления корпусов и закупки оборудования. Украинцы в очередной раз показали слаженность и единство. Вместе выстоим и все отстроим,

– отметил премьер-министр.

Добавим, что по словам главы украинского правительства, в результате прямого ракетного попадания по "Охматдету" разрушен корпус токсикологии. Повреждены 5 корпусов, в частности хирургический. Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

Восстановление Охматдета после ракетного удара России уже началось / Фото Дениса Шмыгаля