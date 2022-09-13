Ужасные цифры количества разрушений: эксперт рассказал о 3 этапах восстановления Украины

С начала полномасштабного вторжения россия повредила и разрушила, по предварительным данным, около 16-17 тысяч многоэтажек и 120-130 тысяч частных домов. Цифры серьезные, но Украина обязательно восстановит всю инфраструктуру. Над этим уже активно работают.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт по политическим и экономическим вопросам Георгий Биркадзе. По его словам, цифры могут быть значительно большими, ведь подсчитать разрушения на временно оккупированных территориях пока невозможно. Также сейчас существует программа от Офиса Президента, где четко и прозрачно отслеживают разрушение инфраструктуры.

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Еще в начале июля Украина озвучила приблизительную сумму, которая будет необходима для восстановления – это около 750 миллиардов долларов. Очевидно, что цифра уже выросла, ведь война продолжается.

Что будут восстанавливать в первую очередь

Как отмечает Биркадзе, все восстановление Украины разобьется на 3 части. Первая – немедленное восстановление здесь и сейчас. Вторая – восстановление по программе Fast Recovery, которую ранее представил Офис Президента. Третья – дальнейшая трансформация, которая растянется на 5-8-10 лет.

На первом этапе будут восстанавливать критическую инфраструктуру. Это те объекты, без которых невозможно представить адекватную жизнь в населенных пунктах – мосты, сети, инфраструктура для надлежащего тепло- и водоснабжения, электричества, газа. Также сюда должны войти жилые дома, в которых повреждения составляют не более 10%.

Второй этап – программа от Офиса Президента Fast Recovery на 17,4 млрд долларов. В ее пределах должны быть построены социальная инфраструктура – те же многоэтажки и частные дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и т.д. На третьем этапе будет продолжаться восстановление и трансформация остальных объектов.

Откуда Украина возьмет деньги на восстановление

По словам Биркадзе, в первую очередь – это замороженные 350 миллиардов долларов из золотовалютных резервов россии. Он убежден, что Запад обязательно передаст украинцам эти ресурсы. Здесь уже вопрос времени и бюрократии. Репарации точно будут.

Очень важно, что Украина реально активно и прозрачно работает, чтобы получить эти деньги. Все потребности четко аргументированы и подтверждены.

Конечно, есть еще над чем работать. По мнению Биркадзе, Украине было бы важно получать дальнейшую международную помощь в виде грантов, а не кредитов. Ведь у государства еще достаточно большой внешний долг, списание которого также нужно обсуждать.

Наша страна делает все возможное, чтобы все было прозрачным и было доверие. Без доверия мы не сможем получить деньги. Все сейчас зависит от правительства, президента и других. Но я вижу, что они делают. И уверен, что они добьются успеха в этом вопросе,

– подчеркнул Биркадзе.

Биркадзе о послевоенном восстановлении Украины: смотрите видео

Добавим, в начале сентября украинские военные пошли в успешное контрнаступление в Харьковской области. В итоге ВСУ удалось освободить Изюм от российских оккупантов. Ситуация там действительно ужасная: с начала российского вторжения там погибли не менее 1 тысячи гражданских, а 80% города – разрушены.