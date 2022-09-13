Про це 24 каналу розповів експерт з політичних та економічних питань Георгій Біркадзе. За його словами, цифри можуть бути значно більшими, адже підрахувати руйнування на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо. Також зараз існує програма від Офісу Президента, де чітко й прозоро відстежують руйнування інфраструктури.

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Ще на початку липня Україна озвучила приблизну суму, яка буде необхідна для відбудови – це близько 750 мільярдів доларів. Очевидно, що цифра вже зросла, адже війна досі продовжується.

Що будуть відновлювати першочергово

Як наголошує Біркадзе, усе відновлення України розіб'ють на 3 частини. Перша – негайне відновлення тут і зараз. Друга – відбудова за програмою Fast Recovery, яку раніше презентував Офіс Президента. Третя – подальша трансформація, яка розтягнеться на 5-8-10 років.

Під час першого етапу будуть відбудовувати критичну інфраструктуру. Це ті об'єкти, без яких неможливо уявити адекватне життя в населених пунктах – мости, мережі, інфраструктура для належного тепло- й водопостачання, електрики, газу. Також сюди мають увійти житлові будинки, в яких пошкодження становлять не більш ніж 10%.

Другий етап – програма від Офісу Президента Fast Recovery на 17,4 мільярда доларів. В її межах мають відбудувати соціальну інфраструктуру – ті ж багатоповерхівки та приватні будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади тощо. Під час третього етапу триватиме відбудова та трансформація решти об'єктів.

Звідки Україна візьме гроші на відбудову

За словами Біркадзе, насамперед – це заморожені 350 мільярдів доларів із золотовалютних резервів росії. Він переконаний, що Захід обов'язково передасть Українці ці ресурси. Тут вже питання часу та бюрократії. Репарації точно будуть.

Надзвичайно важливо, що Україна реально активно та прозоро працює, щоб отримати ці гроші. Усі потреби чітко аргументовані та прозоро підтверджені.

Звісно, є ще над чим працювати. На думку Біркадзе, Україні було б важливо отримувати подальшу міжнародну допомогу у вигляді грантів, а не кредитів. Адже держава ще має досить великий зовнішній борг, списання якого також потрібно обговорювати.

Наша країна робить все можливе, щоб все було прозоро та була довіра. Без довіри ми не зможемо отримати гроші. Все зараз залежить від уряду, президента тощо. Але я бачу, що вони роблять. І впевнений, що вони досягнуть успіху в цьому питанні, –

наголосив Біркадзе.

Біркадзе про повоєнну відбудову України: дивіться відео

Додамо, на початку вересня українські військові пішли в успішний контрнаступ на Харківщині. Зрештою ЗСУ вдалося звільнити Ізюм від російських окупантів. Ситуація там дійсно жахлива: від початку російського вторгнення там загинула щонайменше 1 тисяча цивільних, а 80% міста – зруйновано.