ЕС может направить замороженные активы Банка России на восстановление Украины, – Bloomberg

Миллиарды долларов активов российского Центробанка сейчас заморожены на территории Евросоюза. Тамошние политики изучают возможность направления этих средств на послевоенное восстановление Украины.

Сейчас вопрос создания механизмов передачи замороженных российских активов в пользу Украины изучают европейские юристы. Речь идет именно о тех активах, которые есть на территории ЕС и заморожены в соответствии с антироссийскими санкциями.

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Сколько активов Банка России заморозили в ЕС и мире

Лица, которые рассказали об инициативе ЕС на условиях анонимности, отмечают, что процесс конфискации замороженных активов является юридически сложным, поэтому требует тщательного изучения.

Однако из-за того, что российское вторжение продолжается уже 9-й месяц, а Москву не сдерживают санкции даже несмотря на нанесенный российской экономике ущерб, ЕС стремится навсегда заблокировать доступ Кремля к замороженным активам.

Среди вариантов – конфискация абсолютно всех замороженных активов Банка России, составляющих около 300 миллиардов долларов. Речь идет о замороженных активах в разных странах мира, в частности, в Евросоюзе и США. Однако сейчас ЕС работает над конфискацией именно тех, кто заморожен на его территории и точная их сумма неизвестна. По состоянию на май 2022 было известно о 23 миллиардах евро, но эта сумма выросла.

Также Евросоюз рассматривает вариант удержания активов Банка России как гарантий. То есть их теоретически могут вернуть Москве только в том случае, если она выплатит репарации Украине.

Почему США боятся такого шага

Министерство финансов США опасается, что конфискация активов Банка России создаст прецедент, по которому другие страны мира и их центральные банки не будут сохранять свои активы в США.

Еще в мае министр финансов Джанет Йеллен заявила, что юридически конфискация российских активов является довольно сложным и неоднозначным процессом в силу законодательства США. Однако в любом случае Россия должна заплатить за свои действия.

Здесь следует отметить, что в феврале 2022 года президент Джо Байден подписал указ о конфискации 7 миллиардов долларов активов Афганистана, после того, как законное правительство страны было свергнуто и власть захватила террористическая организация "Талибан". Денежные средства разделили на гуманитарную помощь афганским беженцам и на компенсации жертвам родственников теракта 11 сентября 2001 года. Однако если сравнивать с российскими активами, то здесь речь идет о значительно большей сумме.

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Даже если конфисковать все активы Банка России, которые сейчас заморожены в мире, этой суммы недостаточно для послевоенного восстановления Украины. В сентябре общая оценка убытков, проведенная украинским правительством, Еврокомиссией и Всемирным банком, оценила необходимую на восстановление сумму в размере 349 миллиардов долларов. До этого Владимир Зеленский говорил о сумме в районе 600-800 миллиардов. Однако следует учесть, что боевые действия продолжаются, Россия продолжает разрушать украинские села и города, а с 10 октября атакует энергетическую инфраструктуру. То есть сумма, которую придется платить России в виде репараций, растет с каждым днем.