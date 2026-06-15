От энергетики до искусственного интеллекта: Буданов рассказал о восстановлении Украины после войны

Кирилл Буданов встретился с Полом Саттером. Глава Офиса Президента обсудил с американским астрофизиком будущее восстановление Украины после окончания войны.

Об этом сообщил Кирилл Буданов.

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Какие научные решения помогут в восстановлении Украины?

По словам Буданова, восстановление Украины необходимо осуществлять на основе обоснованных научных подходов и с использованием эффективных инноваций.

Саттер поделился с главой ОП опытом внедрения научных достижений. Астрофизик рассказал о запуске уникальных решений по распределению электроэнергии для того, чтобы создать определенную защиту от российских ударов по инфраструктуре.

На встрече обсуждались технологии очистки земли с помощью растений. Буданов подчеркнул, что в США есть большое количество квалифицированных специалистов, готовых делиться опытом с Украиной.

Глава ОП также рассказал о договоренностях о сотрудничестве между университетами США и Украины для углубленного изучения возможностей искусственного интеллекта.

Спасибо Полу Саттеру за интересную встречу и представленные идеи. Научный потенциал и передовые технологии сделают восстановленную гражданскую инфраструктуру Украины устойчивой, современной и защищенной,

– заявил Буданов.

Что еще известно о восстановлении Украины после войны?

По прогнозам специалистов, общая стоимость восстановления Украины после войны может составить около 524 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. И финансировать его будут преимущественно Евросоюз и частный сектор.

В конце 2024 года прямые физические потери Украины оценивались в 176 миллиардов долларов. Еще около 589 миллиардов долларов составили экономические убытки из-за потери производства и роста расходов.

Также глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что строительная отрасль должна стать основой восстановления Украины и драйвером ее экономики после полномасштабной войны – и это вполне возможно при системном государственном подходе.