Программа соединила физическое и психологическое восстановление, передает 24 Канал.

Как происходило восстановление ветеранов в Карпатах?

Для ветеранов и членов их семей организовали сеансы звукотерапии, работу с психологами и реабилитологами, отдых в SPA-зоне и активности на природе.

Отдельной частью программы стало знакомство с Карпатами. Участники побывали в этнопарке "Гуцул Ленд", катались на колесе обозрения и вместе покорили гору Маковица.

На вершине для ветеранов провели реабилитационную тренировку, после которой гостей угостили традиционными гуцульскими блюдами под живую народную музыку.

Восстановление ветеранов в Карпатах / Фото, предоставлено 24 Каналу

Ветеран Национальной гвардии Дмитрий Омельян рассказал, что такие поездки помогают военным и их семьям морально восстановиться после фронта.

Для меня такие мероприятия – это ощущение, что о тебе помнят и ты нужен. Когда после ранения тебя приглашают на подобные программы, это очень поддерживает морально и психологически и меня, и мою семью,

– объяснил защитник.

Его жена Иванка говорит, что для семей такие совместные поездки тоже очень важны. Она заметила, что из-за войны супруги часто отдаляются. А здесь есть возможность снова побыть вместе, отдохнуть и просто поговорить.

Идейник проекта, офицер НГУ и основатель ОО "Союз ветеранов штурмовых действий" Руслан Павлов рассказал , что основная цель кемпа – активное восстановление через горы, движение и совместные эмоции.

К участникам обратился и командующий Национальной гвардии Украины генерал-майор Александр Пивненко. Он отметил, что семейная реабилитация имеет большое значение для военных, а поддержка ветеранов должна оставаться одним из главных направлений работы государства и общества.

Проект "Точка опоры – горы" помогает ветеранам восстановиться и найти общий язык с близкими / Фото, предоставлено 24 Каналу

В Западном территориальном управлении НГУ сообщили, что подобные инициативы планируют развивать и в дальнейшем, чтобы больше военнослужащих и их семей могли пройти восстановление.

Обратите внимание! Проект "Точка опоры – горы" реализуют совместно Западное территориальное управление НГУ, ОО "Союз ветеранов штурмовых действий" и гостиничный комплекс Fomich Residence.

Отдых и реабилитация ветеранов в горах / Фото, предоставлено 24 Каналу