Програма поєднала фізичне та психологічне відновлення, передає 24 Канал.

Як відбувалося відновлення ветеранів у Карпатах?

Для ветеранів і членів їхніх сімей організували сеанси звукотерапії, роботу з психологами та реабілітологами, відпочинок у SPA-зоні й активності на природі.

Окремою частиною програми стало знайомство з Карпатами. Учасники побували в етнопарку "Гуцул Ленд", каталися на оглядовому колесі та разом підкорили гору Маковиця.

На вершині для ветеранів провели реабілітаційне тренування, після якого гостей пригостили традиційними гуцульськими стравами під живу народну музику.

Відновлення ветеранів у Карпатах / Фото, надане 24 Каналу

Ветеран Національної гвардії Дмитро Омельян розповів, що такі поїздки допомагають військовим і їхнім родинам морально відновитися після фронту.

Для мене такі заходи – це відчуття, що про тебе пам’ятають і ти потрібний. Коли після поранення тебе запрошують на подібні програми, це дуже підтримує морально й психологічно і мене, і мою сім'ю,

– пояснив захисник.

Його дружина Іванка каже, що для сімей такі спільні поїздки теж дуже важливі. Вона зауважила, що через війну подружжя часто віддаляється. А тут є можливість знову побути разом, відпочити й просто поговорити.

Ідейник проєкту, офіцер НГУ та засновник ГО "Спілка ветеранів штурмових дій" Руслан Павлов розповів , що основна мета кемпу – активне відновлення через гори, рух і спільні емоції.

До учасників звернувся й командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. Він наголосив, що сімейна реабілітація має велике значення для військових, а підтримка ветеранів повинна залишатися одним із головних напрямків роботи держави та суспільства.

Проєкт "Точка опори – гори" допомагає ветеранам відновитися і порозумітися з близькими / Фото, надане 24 Каналу

У Західному територіальному управлінні НГУ повідомили, що подібні ініціативи планують розвивати й надалі, щоб більше військовослужбовців та їхніх родин могли пройти відновлення.

Зверніть увагу! Проєкт "Точка опори – гори" реалізують спільно Західне територіальне управління НГУ, ГО "Спілка ветеранів штурмових дій" та готельний комплекс Fomich Residence.

Відпочинок і реабілітація ветеранів у горах / Фото, надане 24 Каналу