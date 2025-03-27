Запорожская АЭС может вернуться к работе: в МАГАТЭ озвучили, сколько времени понадобится

После завершения боевых действий в Украине крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская АЭС – сможет снова вырабатывать электроэнергию. Однако процесс ее восстановления будет длительным и сложным.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью Reuters, передает 24 Канал.

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Полноценный запуск станции может занять годы

По словам Гросси, запуск ЗАЭС после деоккупации и прекращения боевых действий возможен, но восстановление работы всех энергоблоков займет много времени. Речь идет о постепенном процессе, ведь станция требует проверок, ремонта и гарантий безопасности.

Речь идет о месяцах. И, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС работала в полную силу со всеми шестью реакторами, понадобится более года, а может, и больше,

– подчеркнул Гросси.

Он добавил, что перезапуск будет осуществляться поэтапно – реактор за реактором. Такой подход позволит избежать технических рисков и обеспечить безопасность станции.

Вода для охлаждения – главный вызов

Одним из ключевых вызовов для возобновления работы ЗАЭС остается проблема с водоснабжением. После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году главный источник воды для станции – Каховское водохранилище – исчезло. Сейчас станцию охлаждают благодаря скважинам, пробуренным в Запорожье.

Гросси объяснил, что полноценное решение по обеспечению АЭС водой станет возможным только после прекращения боевых действий. Тогда можно будет реализовать более амбициозные проекты с доставкой воды из других источников.

Если вы находитесь в ситуации прекращения огня, то вы можете предусмотреть более амбициозную работу, которая усилит... ваши охлаждающие мощности. Так что это не невозможно,

– отметил глава МАГАТЭ.

Безопасность станции – под контролем, но с ограничениями

Сейчас МАГАТЭ удерживает небольшую миссию своих сотрудников на ЗАЭС. В агентстве признают, что ситуация на станции остается нестабильной. Российские оккупанты, которые контролируют АЭС с первых недель полномасштабного вторжения, продолжают ограничивать доступ к отдельным частям станции.

Гросси подчеркнул, что, несмотря на войну, эксплуатация станции ведется профессионально. Однако некоторые работы по техническому обслуживанию, по его словам, могли быть не такими всеобъемлющими, как это нужно.

США могут присоединиться к управлению украинскими АЭС

Интересно, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским якобы предложил помощь в управлении украинскими атомными электростанциями, а также допустил возможность американского участия в их собственности.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию, ведь вопрос энергетической безопасности и суверенитета для Украины сейчас стоит особенно остро.