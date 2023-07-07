Что не так с разговорами о восстановлении Украины

Меня не оставляет мнение, что все многочисленные конференции, форумы, сообщения, статьи, телеэфиры о восстановлении Украины оставляют без внимания одну важнейшую истину.

"Плана Маршалла" на долго не хватит

Главным источником средств для восстановления любой страны после любой войны являются частные инвестиции. Внутренние и зарубежные. Не гранты, не кредиты, не техническая помощь, не план Маршалла.

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"План Маршалла" мне напоминает бизнес-ангелов в стартап-индустрии. Эти люди дают вам небольшие деньги в самом начале, когда вам больше всего нужно, а еще ничего нет. Эти деньги позволят вам преодолеть "долину смерти". А еще это дает вам "знак качества", признание, что достойные люди в вас поверили, что вы достойны внимания.

Однако надолго этого не хватит. Только потом придут настоящие деньги – от инвесторов.

Слово "инвестиции" отсутствует в лексиконе наших политиков и общественных активистов, когда речь идет о восстановлении Украины. А это 90% с лишним всех средств. И это не об инвест-нянях. Ибо инвест-няни – это о специальном режиме, а инвестиции любят отсутствие специальных режимов и одинаковые прозрачные правила для всех.

Инвестиции любят не свободные экономические зоны, а когда свободной экономической зоной является вся страна.

Чем грозит ошибка на первом шаге

Поскольку в лексиконе нет слова "инвестиции", то выпадает огромный смысловой пласт. Вследствие этого в лексиконе не хватает следующего: верховенства права, защиты собственности, предсказуемости государственной политики, экономической свободы, свободных рынков, простоты и прозрачности налоговой системы, невмешательства государства в предпринимательскую деятельность, доступного кредитования, инноваций и т.д.

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Ошибка на первом шаге быстро заводит на глухие тропинки. Затем будем обвинять правительства союзников и международные организации, давшие мало денег.

Пока слова частные инвестиции не будут написаны заглавными буквами вверху каждого слайда правительственных планов и презентаций, мы будем там же, где и сейчас.