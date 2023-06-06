Восстановлению не подлежит: Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом изнутри

Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. В Укргидроэнерго сообщили, что был подрыв машинного зала изнутри.

Враг взорвал Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня. Специалисты предупредили, что, по предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

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Что известно о разрушении Каховской ГЭС

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит,

– заявили специалисты.

По данным Укргидроэнерго, по состоянию на 9:00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. Власти эвакуируют людей из потенциальных районов затопления.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире "Радио Свобода", что не вся дамба разрушена, но есть существенные повреждения.

Имеется существенное повреждение участка. Объемы разрушения – велики. Именно поэтому подъем воды может быть высок и создавать техногенную чрезвычайную ситуацию,

– заявила Гуменюк.

Спикер объяснила, что это был не ракетный удар: "Даже по виду повреждений, по внешнему виду самой дамбы видно, что подрыв произошел изнутри".

"Они решили, что сейчас таким образом они смогут остановить контрнаступление украинских сил… Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию", – пояснила Наталья Гуменюк, однако не уточнила, как это может повлиять на контрнаступление.

Однако спикер объяснила, что теперь:

"полоса огневых позиций" россиян существенно сдвинется, потому что вода сделает свое дело;

то, что украинским силам не удавалось благодаря боевой работе, произошло в соответствии с просчетами России;

то есть оккупанты отодвинутся дальше – так что немного легче будет херсонцам на Правом берегу Днепра относительно обстрелов.

Какая опасность для Запорожской АЭС

Специалисты сообщили, что неконтролируемое снижение уровня воды в водохранилище – это дополнительная угроза временно оккупированной Запорожской АЭС. Ведь вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для:

конденсаторов турбин;

систем безопасности ЗАЭС

По состоянию на утро 6 июня станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели.

В Укргидроэнерго заверили, что продолжают анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объема воды.

Россия взорвала Каховскую ГЭС: коротко