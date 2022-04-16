В восточных и южных областях Украины – воздушная тревога: идите в укрытие
16 апреля 2022 , 05:03Читати новину українською
На Востоке и Юге Украины раздаются сирены. Из-за угрозы ракетного удара России людей призывают перейти в укрытие.
Кое-где воздушная тревога объявлена с 04:30 16 апреля. Людей призывают сидеть в укрытии до объявления отбоя.
Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В части Украины раздаются тревоги
В частности, воздушную тревогу объявили в:
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Черкасской;
- Луганский;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- и Одесской областях.
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