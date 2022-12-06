На Востоке будет свирепствовать сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 7 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В среду 7 декабря погода будет прохладной и с большим количеством осадков. А на Востоке синоптики предупреждают о мощных порывах ветра.
Теплее всего будет на Юге и в Ужгороде. Там столбики термометров покажут максимально +7...+9 градусов.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Как рассказала синоптика Наталья Диденко, 7 декабря Украиной пройдет атмосферный фронт. Он принесет в большинство областей мокрый снег и дождь. В восточной части Украины будет сильный ветер юго-восточного направления.
Температура воздуха в течение дня среды ожидается:
- на Западе +2...+5 градусов;
- на Севере и в Центре -2...+2 градуса (в Сумской области до -4 градусов);
- на Востоке -3...-6 градусов;
- на Юге +2…+7, в Крыму до +10, в Приазовье около 0.
В Киеве 7 декабря предполагается мокрый снег, а из-за его налипания – усложнение ситуации на дорогах, порывистый ветер. Ночью -4...-6 градусов, днем потеплеет до нуля.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе на протяжении всего дня небо будет облачным. Утром продолжится мелкий дождь со снегом. Температура воздуха будет составлять +1...+3 градуса. На Востоке осадки не прогнозируются. Там ожидают сильный ветер и мороз до -9 градусов.
В большинстве областей на Севере весь день будет идти снег. Водителям следует быть внимательными на дорогах. Столбики термометров покажут -3...-1 градус. На Юге будет достаточно тепло – местами до +9 градусов. В некоторых регионах прогнозируют дожди.
Весь день в Киеве будет облачным. Небольшой снег будет идти почти весь день. Температура воздуха будет составлять 0...-2 градуса.
Погода в городах Украины 7 декабря
Ужгород – +4...+6
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – 0..+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0..+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – +7...+9
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -3...-1
Суммы – -4…-2
Полтава – -3...-1
Днепр – -3...-1
Запорожье – 0…+2
Донецк – -8...-6
Луганск – -9...-7
Харьков – -5...-3
Киев – 0…-2