На Востоке относительное "затишье": во время единственной атаки ВСУ ликвидировали 10 россиян

13 апреля 2022 , 21:17
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Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Российские оккупанты в течение 13 апреля совершили только одну попытку прорыва на Востоке Украины. Вооруженные Силы Украины уничтожили десять оккупантов.

Оккупанты бъют из тяжелой артиллерии

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о ситуации в районе своей ответственности. Украинские защитники заявили, что оккупанты совершили одну атаку.

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В группировке сообщили, что российские военные продолжают наносить ракетные и авиационные удары. Враг ведет обстрелы из тяжелой артиллерии.

Украинским защитникам удалось уничтожить:

  • 10 российских оккупантов;
  • БМП – 1;
  • МТЛБ (плавучий бронетранспортер) – 1;
  • ЗУ-23-2 (зенитная установка) – 1.

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Автор: Михайло Гема