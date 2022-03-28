На Востоке россияне совершили атаку на украинских защитников и потеряли 15 своих военных

Для оккупантов попытка наступления на позиции украинских военных завершилась поражением и потерей живой силы.

Вчера, 27 марта, в зоне ответственности оперативной группировки "Восход", российские вражеские войска 1 раз пытались наступать на позиции украинских сил. Однако без успеха, ведь вражеская атака была отбита.

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В результате этого боя украинские защитники уничтожили 15 человек личного состава и 1 БМП.

Несмотря на то, что российские оккупанты значительно снизили активность в наступательных действиях, украинские защитники не теряют бдительность и продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи.

Добавим, что вчера, 26 марта, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" украинские бойцы отбили 4 атаки российских войск и ликвидировали до 60 оккупантов. Кроме этого, 5 танков и 6 БМП.

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