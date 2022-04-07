На Востоке ВСУ уничтожили 90 россиян, вражеский самолет и 4 танка

7 апреля 2022 , 22:26
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Источник:

Оперативно-тактическое командование Восток

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику и оккупантов. Сегодня ВСУ только на востоке уничтожили 90 оккупантов, один самолет и 4 танка

Таким образом, сегодня на Востоке оккупанты потеряли почти 100 военных и более 20 единиц техники. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".

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Потери врага на Востоке за сегодня

  • Около 90 человек личного состава;
  • 4 танка;
  • 5 боевых машин пехоты;
  • 9 единиц автомобильного транспорта;
  • 1 самолет;
  • 3 беспилотника.

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Автор: Іван Магуряк