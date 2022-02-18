С восторгом от учений и без длинного стола: Путин и Лукашенко провели переговоры

В Москве 18 февраля состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основной темой встречи были российско-военные учения "Союзная решимость-2022".

Детали переговоров политиков

В пятницу, 18 февраля, состоялась первая в 2022 году встреча главы Кремля и самопровозглашенного президента Беларуси. На ней политики похвалили свои совместные военные учения.

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Лукашенко подчеркнул, что для России и Беларуси важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противодействовать "давлению". Он отметил, что Запад, мол, "проиграл первый раунд" своей компании против Москвы и Минска.

В то же время Путин подчеркнул, что они серьезно продвинулись в создании Союзного государства в 2021 году.

Переговоры без огромного стола

Интенсивный этап учений "Союзная решимость 2022" начался 10 февраля и продлится до 20 февраля. Россия стянула на территорию Беларуси такое количество войск, что в Евросоюзе заговорили об оккупации государства . В то же время Лукашенко пояснил, что планирует закупить всю привезенную российскую технику.

С Лукашенко Путин, как и с одиозным президентом Бразилии Жаиром Болсонару, говорил без шестиметрового стола. Руководители России и Беларуси сидели совсем рядом у камина. Кстати, огромный атрибут Кремль использовал лишь для переговоров с европейскими лидерами – канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Однако на самом деле шестиметровый стол связан с коронавирусом. Он предназначен для тех политиков, которые не хотят делать российские ПЦР-тесты.

К теме просмотрите видео о том, как российские военные входили в Беларусь:

Полный текст публикации телеграм-канала Belta:

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина проходят в Москве:

Лукашенко: РФ и Беларуси важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противодействовать давлению.

Лукашенко: Запад проиграл "первый раунд" своей кампании против России и Беларуси.

Путин: РФ и Беларусь серьезно продвинулись в строительстве Союзного государства в 2021 году