Вот, что грохнуло, – это ПВО сбила ракету, – Ким успокоил жителей Николаева

Виталий Ким заявил, что на Николаевщине снова сбили крылатую ракету. По его словам, работала система противовоздушной обороны.

Глава областной военно-гражданской администрации отметил, что снаряду не дали упасть или пролететь. Об этом он сообщил, обнародовав видео 24 марта.

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Сбили еще одну крылатую ракету. Это какая-то традиция – сбивать по одной ракете ночью. То, что хлопнуло, как раз работала ПВО,

– сказал Виталий Ким.

К слову, Воздушные Силы ВСУ продолжают мониторить ситуацию в небе. В свою очередь враг снизил авиационную активность, но все равно потерял самолет и 4 ракеты.