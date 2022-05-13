Вот это номер: Россия запланировала новый захват по соседству с Украиной

Ого, а вот это номер! Оказывается, командование российской армии всерьез рассматривало и рассматривает захват силами российского контингента в Приднестровье военного аэродрома "Меркулешти" вблизи одноименного молдавского городка.

Именно этот аэродром планируется использовать для высадки российского десанта с целью оккупации Молдовы.

Читайте Россияне активно становятся "хорошими" на острове Змеиный

Идея россиян

Почему я пишу об этом именно так "Ого, а вот это номер!"? Да хотя бы потому, что я ума не приложу, как российские оккупанты планируют это сделать?

Понятное дело, армии у Молдовы, можно считать – нет, и прорыв к "Меркулешти" вполне реален, но как на этом аэродроме высаживать десант? Нужно же пролететь через воздушное пространство Украины.

Важно Россия перешла к стадии принятия: Медведев публично предсказал Украине победу

Молдова "засунула голову в песок"

Да и вообще, почему российские оккупанты уверены в том, что Молдове, пускай и находящейся уже который месяц в позе страуса, засунувшего голову в песок, а ж*пу усадившему на два стула, никто не поможет в случае возникновения столь непростой ситуации?

Также интересно – Война обходится России в 2 – 3 раза дороже, чем Украине: смотрите видео