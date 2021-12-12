Вот так преступление: в Мелитополе женщина судили за то, что выносила мусор без паспорта

На Запорожье из-за того, что женщина выносила мусор без паспорта, собрали заседание суда. Хотя праворушительнице угрожал штраф в 17 тысяч гривен служители Фемиды решили обойтись устным предупреждением.

"Злостное" нарушение карантинных правил произошло в Мелитополе. Об этом случае рассказала судья горрайонного суда Лилия Дараган.

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Суд учел все обстоятельства правонарушения

Местная жительница выносила мусор без документов, удостоверяющих личность. В отношении женщины составили административный протокол.

В суде учли все обстоятельства правонарушения: в частности, то, что никакого ущерба нанесено не было. Служители Фемиды решили использовать устное замечание.

Мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание – одно только может быть – 17 тысяч гривен штраф. И где же пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов – и 17 тысяч гривен штраф,

– рассказала судья Дараган.

Судья привела другие примеры, когда нарушителей карантина таки оштрафовали. Речь идет о водителе маршрутки, который ездил без маски, а также заведения, которые пускали посетителей внутрь.

Сколько дел по нарушениям карантина рассматривал Мелитопольский суд:

За год поступило 631 дело о нарушении карантинных ограничений.

Рассмотрено 489 случаев.

Вынесено 366 устных предупреждений.

87 дел закрыли – за неимением состава преступления.

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