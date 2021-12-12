Вот так преступление: в Мелитополе женщина судили за то, что выносила мусор без паспорта
Источник:РИА "Мелитополь"
На Запорожье из-за того, что женщина выносила мусор без паспорта, собрали заседание суда. Хотя праворушительнице угрожал штраф в 17 тысяч гривен служители Фемиды решили обойтись устным предупреждением.
"Злостное" нарушение карантинных правил произошло в Мелитополе. Об этом случае рассказала судья горрайонного суда Лилия Дараган.
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Суд учел все обстоятельства правонарушения
Местная жительница выносила мусор без документов, удостоверяющих личность. В отношении женщины составили административный протокол.
В суде учли все обстоятельства правонарушения: в частности, то, что никакого ущерба нанесено не было. Служители Фемиды решили использовать устное замечание.
Мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание – одно только может быть – 17 тысяч гривен штраф. И где же пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов – и 17 тысяч гривен штраф,
– рассказала судья Дараган.
Судья привела другие примеры, когда нарушителей карантина таки оштрафовали. Речь идет о водителе маршрутки, который ездил без маски, а также заведения, которые пускали посетителей внутрь.
Сколько дел по нарушениям карантина рассматривал Мелитопольский суд:
- За год поступило 631 дело о нарушении карантинных ограничений.
- Рассмотрено 489 случаев.
- Вынесено 366 устных предупреждений.
- 87 дел закрыли – за неимением состава преступления.
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