"Злісне" порушення карантинних правил сталось у Мелітополі. Про цей випадок розповіла суддя міськрайонного суду Лілія Дараган.

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Суд врахував усі обставини правопорушення

Місцева жителька виносила сміття без документів, що посвідчують особу. Щодо жінки склали адміністративний протокол.

У суді врахували усі обставини правопорушення: зокрема, те, що жодної шкоди завдано не було. Служителі Феміди вирішили застосовувати усне зауваження.

Ми враховуємо пропорційність стягнення, а стягнення – воно одне тільки може бути – 17 тисяч гривень штраф. І де ж та пропорційність: вийшла викинути сміття без документів – і 17 тисяч гривень штраф,

– розповіла суддя Дараган.

Суддя навела інші приклади, коли порушників карантину таки оштрафували. Мовиться про водія маршрутки, який їздив без маски, а також заклади, які пускали відвідувачів всередину.

Скільки справ щодо порушень карантину розглядав Мелітопольський суд:

За рік надійшла 631 справа про порушення карантинних обмежень.

Розглянули 489 випадків.

Винесено 366 усних попереджень.

87 справ закрили – за відсутністю складу злочину.

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Це цікаво! Схожий випадок трапився у Львові. Чоловіка, який перебував у центрі міста без документів, оштрафували на 17 тисяч гривень.

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