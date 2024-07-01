Укргидрометцентр предупредил, что в Киеве будет превышена концентрация диоксида азота в воздухе
Источник:Укргидрометцентр
По данным Укргидрометцентра, в Киеве 1 и 2 июля будет наблюдаться повышение концентрации диоксида азота в воздухе. Это может негативно влиять на самочувствие людей.
Жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
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Укргидрометцентр предупредил киевлян
Вечером 1 июля Укргидрометцентр предупредил, что в Киеве будет повышенная концентрация диоксида азота в воздухе.
До конца дня 1 июля и в течение суток 2 июля в городе Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
По данным Всемирной организации здравоохранения, долгосрочное пребывание в воздухе, в котором превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота, может приводить к респираторным заболеваниям и подавлять дыхание в легких.
Киевлянам рекомендовали чаще пить воду, делать влажную уборку и вентилирование помещений, находиться в парковых зонах, подальше от автомобильных дорог и железных дорог.
Что говорят в КГГА
В то же время впоследствии в КГГА заявили, что по состоянию на вечер 1 июля индекс качества воздуха в Киеве – преимущественно очень низкий, а значит качество воздуха в норме.
Несмотря на сообщения, которые распространяются в сети Интернет, городская система мониторинга качества воздуха не фиксирует превышение концентрации диоксида азота,
– отметили в администрации.
Горожан призвали следить за текущим состоянием качества воздуха в приложении "Киев Цифровой".